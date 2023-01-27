На Донеччині за добу окупанти вбили шість мирних мешканців та девʼять поранили

За 26 січня росіяни вбили 6 жителів Донеччини: 2 в Очеретиному, 2 в Богоявленці, 1 в Авдіївці та 1 у Парасковіївці.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.



Ще 9 людей в області зазнали поранень.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.