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На Донеччині за добу окупанти вбили шість мирних мешканців та девʼять поранили
За 26 січня росіяни вбили 6 жителів Донеччини: 2 в Очеретиному, 2 в Богоявленці, 1 в Авдіївці та 1 у Парасковіївці.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Ще 9 людей в області зазнали поранень.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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