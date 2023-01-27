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Росія планує створити 12 "виправних колоній" на окупованій території Донеччини
Російські окупанти планують перетворити Маріуполь й Донецьку область в концтабір. Хочуть створити 25 "виправних колоній" на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Відповідне розпорядження видав прем'єр росії Михайло Мішустін.
Зазначається, що на території "ДНР", росія планує створити 12 "виправних колоній" й одну лікувально-виправну установу.
"Таким чином, у "найкращих" традиціях радянської диктатури, окупанти зможуть позбавлятися "не благонадійних" жителів та тих, хто має іншу точку зору. Вже скоро почнуть шукати зрадників та шпигунів", - пише пресслужба.
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