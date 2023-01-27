Росія планує створити 12 "виправних колоній" на окупованій території Донеччини

Відповідне розпорядження видав прем'єр росії Михайло Мішустін.

Зазначається, що на території "ДНР", росія планує створити 12 "виправних колоній" й одну лікувально-виправну установу.

"Таким чином, у "найкращих" традиціях радянської диктатури, окупанти зможуть позбавлятися "не благонадійних" жителів та тих, хто має іншу точку зору. Вже скоро почнуть шукати зрадників та шпигунів", - пише пресслужба.