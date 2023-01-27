Місця базування військових рф та колаборанти Запорізької області

Навчальні заклади у розпорядженні російських військових, молодіжний рух для прищеплення «патріотизму» та медалі для колаборантів — такий вигляд має освіта на окупованих територіях Запорізької області.

Команда KibOrg News проаналізувала діяльність окупантів у сфері науки й освіти.

Галуззю освіти та науки в окупованій частині Запорізької області опікується самопроголошене «Міністерство». До його складу входять жителі, які погодились або були змушені співпрацювати з окупантами.

Колаборантка на посаді «міністерки»

Очолила окупаційне «Министерство образования и науки Запорожской области» («Міністерство освіти й науки Запорізької області») колаборантка Шапурова Олена Олександрівна. До того, як обійняти посаду «міністерки», вона керувала «департаментом освіти» окупованої частини Запорізької області.

Шапурова Олена Олександрівна

Слідчі СБУ завершили досудове розслідування щодо Шапурової. Обвинувальний акт скеровано до суду. Встановлено, що зловмисниця підписувала «розпорядження», якими передавала на баланс «Министерства внутренних дел РФ» («Міністерство внутрішніх справ РФ») будівлі українських навчальних закладів. Серед них – загальноосвітні школи й коледжі. Надалі ворог використовував їх для базування особового складу, військової техніки, озброєння та боєприпасів окупаційних угруповань.

Також колаборантка «передала» загарбникам всі автомобілі й комп’ютерну техніку міського відділу освіти. Крім того, Шапурова організувала масштабну агітаційну кампанію за «приєднання» регіону до складу РФ. Під час масових заходів особисто закликала людей взяти участь у псевдореферендумі та «проголосувати» на користь Кремля.

За колаборантську діяльність Шапурова отримала медаль від Російської Федерації «За мужество и доблесть» («За мужність та доблесть»).

Відродження піонерства: Як росіяни нав’язують українським дітям російський «патріотизм»

23 грудня 2022 року «Министерство образования и науки Запорожской области» отримало листа від Мінпросвіти Російської Федерації про нараду щодо розвитку Російського руху дітей і молоді «Движение Первых» («Рух Перших»). Зазначено, що діяльність має високу значущість, тож присутніми мають бути всі вищі чини «Міністерств освіти й науки» окупованих територій.

Движение Первых» — російський молодіжний рух, створений 18 грудня 2022 року з ініціативи влади для виховання, організації дозвілля підлітків і формування світогляду «з урахуванням традиційних російських духовних і моральних цілей». Відділення мають відкритися у кожному муніципалітеті Росії, також на окупованих територіях України, а в кожній школі можуть бути створені первинні осередки руху. Наглядову раду очолює Путін, Президент Російської Федерації, а головою він призначив Григорія Гурова, заступника міністра освіти й науки РФ. Законопроєкт про створення внесено до Держдуми у день 100-річчя всесоюзної піонерської організації імені У. І. Леніна. Прийматимуть до організації з шести років, а перебувати в ній можна буде до закінчення школи чи коледжу.

Юридично влада належить наглядовій раді, координаційній раді й керуванню, фактично — Путіну, бо саме він назначає голів і членів рад. Президент РФ таким чином прагне здійснювати вплив не лише на російську, а ще й на українську молодь і дітей. Достеменно невідомо, як точно працюватиме організація, але за заявами російських ЗМІ простежується схожість на піонерство, радянський рух. Навіть серед запропонованих для організації назв був варіант «Пионеры» («Піонери»), проте більшість виборців проголосували за «Движение Первых». Владімір Путін неодноразово заявляв, що вважає розпад СРСР «найбільшою геополітичною катастрофою століття», а незадовго до повномасштабного вторгнення прочитав росіянам лекцію про Радянський Союз і «роль Леніна у створенні України». Можливо, відновлення піонерства під новою назвою — один із кроків «повернення до минулого».

Діяльність окупаційного «Министерства образования и науки Запорожской области»

Росіяни бояться витоку даних з комп’ютерів колаборантів, тож попереджають їх про можливі кібератаки від американських, європейських та інших іноземних організацій. У листі від Мінпросвіти РФ «щодо підвищення захисту інформаційної інфраструктури системи освіти» рекомендовано не оновлювати програмне забезпечення і не дозволяти ресурсам Google тощо збирати інформацію про користувачів. Причиною DDOS-атак у листі названо не війну, а «складні політичні обставини».

«Міністерство» зосереджене на прищепленні школярам і школяркам любові до рідного міста або села, але лише під окупацією Росії. Кращою роботою на конкурсі «Наша школа, наше будущее» («Наша школа, наше майбутнє») визнано твір 11-річної учениці «День знаний» («День знань»). У тексті вона радіє поверненню до школи й «правильному» рішенню батьків залишитись на окупованій території.

Окупанти створили в окупованому Мелітополі «Мелитопольский государственный университет» («Мелітопольський державний університет») на територіях нелегально ліквідованих освітніх закладів України. У своїй групі Вконтактє представники незаконно сформованого закладу зазначають, що студенти денної форми навчання отримуватимуть стипендію, проте здобувачі освіти надсилають скарги до Міністерства науки й вищої освіти Російської Федерації про невиплати.

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