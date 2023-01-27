Через перевіщення лімітів у Харківській, Донецькій та ще 8 областях застосують аварійні відключення, - "Укренерго"

У десяти областях України вже перевіщені ліміти споживання єлектроєнергії, у тому числі Харківській, Донецькій та інших, через що будуть застосовані аварійні відключення.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго" 27 січня.

"Внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Атака росіян 26 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком об’єктам високовольтної мережі. Втім, енергосистема все ще відновлюється після попередній серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання", - пишуть єнергетики.



Вони зазначили, що до всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби ( кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту).

"Вже зараз Диспетчерський центр бачить перевищення лімітів у десяти областях, через що застосовуються аварійні відключення у Харківській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Київській, Черкаській, Житомирській, Волинській, Львівській, Рівненській областях. Упродовж доби можливі аварійні відключення і в інших областях", - йдеться у повідомленні "Укренерго".