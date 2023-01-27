13:17, Сьогодні
Бойовик "ДНР", який брав участь у окупації Харківщини, отримав тюремний термін
У Чугуєві засудили "ДНРівця", який спочатку добровільно пішов воювати проти України, а потім намагався втекти на росію та заблукав.
Про це стало відомо з вироку угуївського міського суду Харківської області, - передає "Думка".
Як зазначається в документі, уродженець Іловайська отримав повістку 22 лютого минулого року. Він добровільно погодився воювати проти України у складі так званої "ДНР", яка є незаконним збройним формуванням.
На початку березня бойовик брав участь в окупації села Томахівка Старосалтівської громади. У травні – села Юрченкове Чкалівскої ОТГ. Тут він копав окопи та вів спостереження за переміщенням Збройних сил України,
10 вересня "ДНРівець" через потужні обстріли вирішив втекти на росію та заблукав у незнайомій місцевості. 23 вересня він здався українським військовим.
Чоловіка визнали винним в участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 260 КК України) та призначили йому покарання у вигляді 3 років і 6 місяців позбавлення волі.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
21:41
Вчора
Оголошення
18:40, 15 січня
70
14:38, 16 січня
2
18:40, 15 січня
84
19:50, 17 січня
7
16:27, 19 січня
1
live comments feed...