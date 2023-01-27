Бойовик "ДНР", який брав участь у окупації Харківщини, отримав тюремний термін

У Чугуєві засудили "ДНРівця", який спочатку добровільно пішов воювати проти України, а потім намагався втекти на росію та заблукав.

Про це стало відомо з вироку угуївського міського суду Харківської області, - передає "Думка".

Як зазначається в документі, уродженець Іловайська отримав повістку 22 лютого минулого року. Він добровільно погодився воювати проти України у складі так званої "ДНР", яка є незаконним збройним формуванням.

На початку березня бойовик брав участь в окупації села Томахівка Старосалтівської громади. У травні – села Юрченкове Чкалівскої ОТГ. Тут він копав окопи та вів спостереження за переміщенням Збройних сил України,

10 вересня "ДНРівець" через потужні обстріли вирішив втекти на росію та заблукав у незнайомій місцевості. 23 вересня він здався українським військовим.

Чоловіка визнали винним в участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 260 КК України) та призначили йому покарання у вигляді 3 років і 6 місяців позбавлення волі.