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  • У Донецькій області спостерігається значне загострення ситуації по всій лінії фронту - Кириленко
Роман Лазоренко
головний редактор
14:01, Сьогодні

У Донецькій області спостерігається значне загострення ситуації по всій лінії фронту - Кириленко

У Донецькій області спостерігається значне загострення ситуації по всій лінії фронту - Кириленко

Вздовж усієї лінії фронту в Донецькій області спостерігається значне загострення ситуації.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленка в ефірі національного телемарафону 26 січня, - пише "ОстроВ".

"Дійсно, ситуація суттєво загострилась, з півдня на центр області. Якщо найгарячішим у нас був і залишається Бахмутський напрямок, втім, зараз дуже гаряче в Авдіївці: у цей час відбувається черговий обстріл… Ми спостерігаємо практично по всій лінії фронту загострення - з півдня і з півночі", - заявив він.

За його словами, окупанти 26 січня обстрілювали Вугледарську громаду багато разів, внаслідок чого загинула одна людина.

Крім того, росіяни обстріляли інфраструктуру у місті Часів Яр, під ворожий вогонь потрапила лікарня.

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#Донецькаобласти #фронт #Авдіївка #Кириленко
Роман Лазоренко
головний редактор
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