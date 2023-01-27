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У Донецькій області спостерігається значне загострення ситуації по всій лінії фронту - Кириленко
Вздовж усієї лінії фронту в Донецькій області спостерігається значне загострення ситуації.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленка в ефірі національного телемарафону 26 січня, - пише "ОстроВ".
"Дійсно, ситуація суттєво загострилась, з півдня на центр області. Якщо найгарячішим у нас був і залишається Бахмутський напрямок, втім, зараз дуже гаряче в Авдіївці: у цей час відбувається черговий обстріл… Ми спостерігаємо практично по всій лінії фронту загострення - з півдня і з півночі", - заявив він.
За його словами, окупанти 26 січня обстрілювали Вугледарську громаду багато разів, внаслідок чого загинула одна людина.
Крім того, росіяни обстріляли інфраструктуру у місті Часів Яр, під ворожий вогонь потрапила лікарня.
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