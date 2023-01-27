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блог
Роман Лазоренко
головний редактор
21:31, Сьогодні

УАРОР та Мінветеранів презентували спільну Комплексну програму соцпідтримки ветеранів

блог
УАРОР та Мінветеранів презентували спільну Комплексну програму соцпідтримки ветеранів

Українська асоціація районних та обласних рад (УАРОР) спільно з Міністерством у справах ветеранів України презентували типову Комплексну програму соціальної підтримки ветеранів та членів їхніх сімей.

Програма напрацьована спільною робочою групою УАРОР та Мінветеранів й рекомендована Міністерством для ухвалення такої органами місцевого самоврядування, інформує "Матриця свободи".

Презентували Програму в онлайн форматі заступниця міністра Тетяна Калита, генеральна директорка Директорату Мінветеранів Світлана Березіна та президент УАРОР Сергій Чернов.

Як зазначив президент УАРОР, метою Програми є формування та реалізація державної ветеранської політики на місцях.

У свою чергу, головними завданнями є допомога у переході від військового до цивільного життя, відновленні здоров’я ветеранів, соціальній підтримці, сприянні у забезпеченні житлом, у пошуку роботи та організації підприємницької діяльності ветеранів, а також у підтримці пам’яті та поваги до ветеранів.

УАРОР та Мінветеранів презентували спільну Комплексну програму соцпідтримки ветеранів, фото-1
Як наголосив радник Асоціації міст України Іван Фурсенко, вказані програми доцільно прийняти на сесіях місцевих рад якомога раніше, адже кількість ветеранів Україно-російської війни та членів їхніх сімей з кожним днем ставатиме все більше.

Крім того, під час заходу також була презентована Модель сервісного офісу для ветеранів.

Нагадаємо, 16 вересня 2022 року УАРОР та Мінветеранів підписали Меморандум про співпрацю.
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#УАРОР #ветерани
Роман Лазоренко
головний редактор
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