УАРОР та Мінветеранів презентували спільну Комплексну програму соцпідтримки ветеранів

Українська асоціація районних та обласних рад (УАРОР) спільно з Міністерством у справах ветеранів України презентували типову Комплексну програму соціальної підтримки ветеранів та членів їхніх сімей.



Програма напрацьована спільною робочою групою УАРОР та Мінветеранів й рекомендована Міністерством для ухвалення такої органами місцевого самоврядування, інформує "Матриця свободи".



Презентували Програму в онлайн форматі заступниця міністра Тетяна Калита, генеральна директорка Директорату Мінветеранів Світлана Березіна та президент УАРОР Сергій Чернов.



Як зазначив президент УАРОР, метою Програми є формування та реалізація державної ветеранської політики на місцях.



У свою чергу, головними завданнями є допомога у переході від військового до цивільного життя, відновленні здоров’я ветеранів, соціальній підтримці, сприянні у забезпеченні житлом, у пошуку роботи та організації підприємницької діяльності ветеранів, а також у підтримці пам’яті та поваги до ветеранів.

Як наголосив радник Асоціації міст України Іван Фурсенко, вказані програми доцільно прийняти на сесіях місцевих рад якомога раніше, адже кількість ветеранів Україно-російської війни та членів їхніх сімей з кожним днем ставатиме все більше.



Крім того, під час заходу також була презентована Модель сервісного офісу для ветеранів.



Нагадаємо, 16 вересня 2022 року УАРОР та Мінветеранів підписали Меморандум про співпрацю.