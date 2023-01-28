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  • росіяни завдали ракетного удару по житлових кварталах Костянтинівки - загинули троє людей
Роман Лазоренко
головний редактор
11:38, Сьогодні

росіяни завдали ракетного удару по житлових кварталах Костянтинівки - загинули троє людей

Окупанти завдали ракетного удару по Костянтинівці - загинули троє людей, ще двоє поранені.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко 28 січня.

"Троє цивільних загинуло, щонайменше двоє поранено від ракетного удару, якого завдали російські окупанти по Костянтинівці сьогодні вранці", - написав Кириленко.

Він зазначив, що росіяни стріляли по житловому кварталу, пошкодили чотири багатоповерхівки, готель, гаражі та цивільні автівки.

"На місці трагедії працюють рятувальники та правоохоронці - допомагають людям та ретельно документують черговий злочин російських окупантів на нашій землі - зло неодмінно буде покаране", - підсумував Кириленко.

росіяни завдали ракетного удару по житлових кварталах Костянтинівки - загинули троє людей, фото-1
росіяни завдали ракетного удару по житлових кварталах Костянтинівки - загинули троє людей, фото-2
росіяни завдали ракетного удару по житлових кварталах Костянтинівки - загинули троє людей, фото-3
росіяни завдали ракетного удару по житлових кварталах Костянтинівки - загинули троє людей, фото-4
росіяни завдали ракетного удару по житлових кварталах Костянтинівки - загинули троє людей, фото-5
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Роман Лазоренко
головний редактор
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