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Знищені будинки, загиблі та поранені: Кириленко розповів про наслідки російських обстрілів за добу
Окупанти масовано обстрілювали населені пункти Донеччини минулої доби. Є загиблі та поранені.
Про це повідомив голова Донецкої ВЦА Павло Кириленко 28 січня, коментуючи оперативну ситуація по області станом на ранок.
"На Волноваському напрямку тривають інтенсивні артобстріли Вугледара: пошкоджено 9 будинків. На території громади під обстрілами опинилися Пречистівка та Богоявленка – без жертв", - написав Кириленко.
За його інформацією, на Донецькому напрямку пошкоджено амбулаторію в Очеретиному та приватний будинок у Кураховому, знищено приватний будинок у Красногорівці.
"Протягом доби були поодинокі прильоти по старій та центральній частинах Авдіївки, а серед ночі – масований артобстріл. Інформація про постраждалих не надходила", - також повідомив він.
Крім того, на Горлівському напрямку під активним вогнем Соледарська громада: у Парасковіївці 3 людини загинули і 4 дістали поранення, пошкоджено 8 будинків; у Васюківці пошкоджено 9 будинків.
Ще 2 людини поранено у Бахмуті – пошкоджено адмінбудівлю та приватний будинок.
Напередодні постраждав Часів Яр: пошкоджено з десяток будинків, школу, адмінбудівлю.
Також є пошкоджені будинки у Торецьку та Неліпівці.
На Лисичанському напрямку росіяни поцілили з С-300 по будинку в Лимані.
Постійні обстріли тривають у Сіверську та на території громади. Всього за добу росіяни вбили 4 жителів Донеччини, поранили ще 7. Докладніше дивіться на інфографіці.
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