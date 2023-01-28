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  • Знищені будинки, загиблі та поранені: Кириленко розповів про наслідки російських обстрілів за добу
Роман Лазоренко
головний редактор
11:57, Сьогодні

Знищені будинки, загиблі та поранені: Кириленко розповів про наслідки російських обстрілів за добу

Знищені будинки, загиблі та поранені: Кириленко розповів про наслідки російських обстрілів за добу

Окупанти масовано обстрілювали населені пункти Донеччини минулої доби. Є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Донецкої ВЦА Павло Кириленко 28 січня, коментуючи оперативну ситуація по області станом на ранок.

"На Волноваському напрямку тривають інтенсивні артобстріли Вугледара: пошкоджено 9 будинків. На території громади під обстрілами опинилися Пречистівка та Богоявленка – без жертв", - написав Кириленко.

За його інформацією, на Донецькому напрямку пошкоджено амбулаторію в Очеретиному та приватний будинок у Кураховому, знищено приватний будинок у Красногорівці.

"Протягом доби були поодинокі прильоти по старій та центральній частинах Авдіївки, а серед ночі – масований артобстріл. Інформація про постраждалих не надходила", - також повідомив він.

Крім того, на Горлівському напрямку під активним вогнем Соледарська громада: у Парасковіївці 3 людини загинули і 4 дістали поранення, пошкоджено 8 будинків; у Васюківці пошкоджено 9 будинків.

Ще 2 людини поранено у Бахмуті – пошкоджено адмінбудівлю та приватний будинок.

Напередодні постраждав Часів Яр: пошкоджено з десяток будинків, школу, адмінбудівлю.

Також є пошкоджені будинки у Торецьку та Неліпівці.

На Лисичанському напрямку росіяни поцілили з С-300 по будинку в Лимані.

Знищені будинки, загиблі та поранені: Кириленко розповів про наслідки російських обстрілів за добу, фото-1
Знищені будинки, загиблі та поранені: Кириленко розповів про наслідки російських обстрілів за добу, фото-2
Знищені будинки, загиблі та поранені: Кириленко розповів про наслідки російських обстрілів за добу, фото-3
Знищені будинки, загиблі та поранені: Кириленко розповів про наслідки російських обстрілів за добу, фото-4

Постійні обстріли тривають у Сіверську та на території громади. Всього за добу росіяни вбили 4 жителів Донеччини, поранили ще 7. Докладніше дивіться на інфографіці.

Знищені будинки, загиблі та поранені: Кириленко розповів про наслідки російських обстрілів за добу, фото-5
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#Донецькаобласть #обстріл #жертви #ПавлоКириленко #28січня
Роман Лазоренко
головний редактор
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