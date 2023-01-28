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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 125 510 окупантів та 3189 танків
Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 по 28 січня 2023 орієнтовно склали 125 510 осіб. Минулої доби захисники ліквідували 800 ворогів.
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
Також Росія втратила:
- танків – 3189 (+7)
- бойових броньованих машин – 6344 (+4)
- артилерійських систем – 2188 (+8)
- РСЗВ – 453 (+1)
- засоби ППО – 221 (+0)
- літаків – 293 (+1)
- гелікоптерів – 284 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1947 (+6)
- крилаті ракети – 796 (+0)
- кораблі/катери – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5027 (+26),
- спеціальна техніка – 199 (+0)
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