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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 125 510 окупантів та 3189 танків

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 по 28 січня 2023 орієнтовно склали 125 510 осіб. Минулої доби захисники ліквідували 800 ворогів. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ. Також Росія втратила: танків – 3189 (+7)

бойових броньованих машин – 6344 (+4)

артилерійських систем – 2188 (+8)

РСЗВ – 453 (+1)

засоби ППО – 221 (+0)

літаків – 293 (+1)

гелікоптерів – 284 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1947 (+6)

крилаті ракети – 796 (+0)

кораблі/катери – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5027 (+26),

спеціальна техніка – 199 (+0)

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