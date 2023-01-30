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Боксер із Донеччини захистив титул чемпіона світу і присвятив перемогу Україні, - ФОТО
Боксер із Донеччини Артем Далакян захистив титул чемпіона світу — і присвятив перемогу Україні.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Напередодні в Лондоні наш земляк у бою за звання чемпіона світу за версією WBA у найлегшій вазі здолав Давіда Хіменеза з Коста-Рики.
Для перемоги довелося відстояти усі 12 раундів, але рішення суддів було одностайне.
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