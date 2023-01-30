  • Головна
  • На засіданні Ставки Зеленський обговорил ситуацію на Донецькому напрямку
Ольга Романова
редактор
09:43, Сьогодні

На засіданні Ставки Зеленський обговорил ситуацію на Донецькому напрямку

На засіданні Ставки Зеленський обговорил ситуацію на Донецькому напрямку

Президент України Володимир Зеленський у неділю провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Було заслухано доповіді командувачів військ щодо оперативної обстановки на фронті, зокрема на Донецькому напрямку та на півдні. Також було розглянуто інформацію від розвідки про ймовірні дії ворога на найближчий період, інформує пресслужба глави держави.

Учасники засідання обговорили забезпечення ключових потреб сил оборони України в основних зразках озброєння, військової техніки та боєприпасів для проведення операцій, запланованих на 2023 рік. А ще приділили увагу виробництву, постачанню та ремонту озброєння, військової техніки й боєприпасів для потреб сил оборони України. Крім того, члени Ставки розглянули питання вдосконалення системи індивідуальної та колективної підготовки особового складу підрозділів.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов,  Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки долучилися також члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Ставка #Зеленський #Донеччина
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Останні новини
Спецтема
Війна за незалежніть
Всі матеріали тут
Підприємства Донецка
Стероид Шоп (steroidsshop-ua): Купить стероиды и анаболики || Отзывы о магазине Стероид Шоп
+38 (093) 243-31-86
Магазин стероидов Hulkshop
+380(66)126-76-26, +380(67)126-76-26
СПЕЦМЕДТРАНС перевозка больных по городу и Украине
+380(73)009-41-40, +380(99)009-41-40
Кадрове агентство LEADER-LTD / ЛІДЕР-ЛТД, підбір персоналу, робота за кордоном, візова підтримка
+380(96)119-00-10, +380(66)245-90-09
Объявления Донецка - OBYAVA.ua
Додати підприємство
Оголошення
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроект", "Політичні новини", "Прес-реліз", "PR", "Офіційно" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту