На Донеччині за добу окупанти вбили одного мирного мешканця та ще одного поранили

За 29 січня стало відомо про 1 жителя Донеччини, убитого росіянами, — у Красногорівці. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



Ще 1 людина в області зазнала поранень.



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Ольга Романова редактор