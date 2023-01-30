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  • Російські агенти, які "зливали" позиції ЗСУ на Донеччині, отримали до 10 років тюрми
Ольга Романова
редактор
11:29, Сьогодні
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Російські агенти, які "зливали" позиції ЗСУ на Донеччині, отримали до 10 років тюрми

Російські агенти, які "зливали" позиції ЗСУ на Донеччині, отримали до 10 років тюрми

Двох російських агентів, які інформували ворога про дислокацію та переміщення ЗСУ у прифронтових районах Донецької області засудили до 8 та 10 років ув’язнення.

Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства 2 ворожих поплічників збирали для агресора розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах Донецької області.

Зловмисників цікавили позиції українських захисників у Слов’янську і Краматорську.

Вони передавали росіянам місця розташування та інформацію про технічний стан об’єктів критичної інфраструктури регіону.

Отримані відомості окупанти використовували для ракетних ударів по українських містах.

Співробітники СБУ затримали обох зловмисників у березні та жовтні 2022 року на Донеччині.

Суд призначив їм покарання у виді 8 та 10 років ув’язнення відповідно.

"Серед засуджених – місцевий житель, який здійснював фото-, відеофіксацію переміщення військової техніки ЗСУ.

Розвідувальну інформацію передавав через анонімні месенджери своєму вітчиму, який перебував у лавах окупаційних угруповань і співпрацював зі спецслужбами РФ.

Ще один злочинець – направляв "звіти" про базування українських військ у спеціально створений агресором чат-бот "народної міліції днр".

Для конспірації зловмисник зареєструвався у месенджері під жіночим ім’ям".

Суд визнав фігурантів винними за двома статтями ККУ:

  • ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);
  • ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до Законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).
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#СБУ #Слов’янськ #Краматорськ #агенти
Ольга Романова
редактор
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