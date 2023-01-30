Окупанти стерли Марʼїнку з лиця землі: зʼявилися страшні фото фронтового міста

Місто Марʼїнка у Донецькі області фактично знищено у результаті обстрілів російських загарбників.

Світлини повністю зруйнованого міста оприлюднив військовий оглядач Андрій Цаплієнко.

“Марʼїнку, в якій жили наші друзі, і якої більше нема. Росіяни її фактично стерли з лиця землі.

Але навіть ці руїни вони не в змозі повністю контролювати”, - написав Цаплієнко.