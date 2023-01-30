11:57, Сьогодні
Окупанти стерли Марʼїнку з лиця землі: зʼявилися страшні фото фронтового міста
Місто Марʼїнка у Донецькі області фактично знищено у результаті обстрілів російських загарбників.
Світлини повністю зруйнованого міста оприлюднив військовий оглядач Андрій Цаплієнко.
“Марʼїнку, в якій жили наші друзі, і якої більше нема. Росіяни її фактично стерли з лиця землі.
Але навіть ці руїни вони не в змозі повністю контролювати”, - написав Цаплієнко.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Оголошення
06:10, 22 січня
41
13:48, 26 січня
20
19:50, 17 січня
7
live comments feed...