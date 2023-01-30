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Ольга Романова
редактор
12:24, Сьогодні

ЗМІ: Кривцов йде з Шахтаря в клуб Девіда Бекхема

ЗМІ: Кривцов йде з Шахтаря в клуб Девіда Бекхема

Українські журналісти Ігор Бурбас та Роман Бебех поділилися своєю інформацією про майбутнього захисника «Шахтаря» Сергія Кривцова.

«Як мінімум один із хлопців найближчими днями заспіває свою лебедину пісню в «Шахтарі». Мова про Сергія Кривцова, який близький до переїзду до дуже екзотичного чемпіонату. Гірники погодилися вже зараз відпустити захисника, контракт якого діє до кінця сезону», – написав Бурбас у телеграмі.

«Колега Ігор Бурбас натякнув на перехід оборонця «Шахтаря» Сергія Кривцова в екзотичний чемпіонат! Розширимо тему - мова йде про «Інтер Маямі». Клуб самого Девіда Бекхема. Англієць там президент! Буде сильно, погодьтесь?!», – наголосив Роман Бебех.

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#Шахтар #Кривцов #Бекхем
Ольга Романова
редактор
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