Телебачення закріпило у свідомості російського глядача героїчну картину: під безперервними обстрілами “укрофашистів” Донецьк і надалі живе своїм гордим, російськомовним та затишним життям.

“Місто мільйона троянд”.

Після окупації у 2014 році московський агітпроп із задоволенням згадав та підхопив один із радянських слоганів, які формували позитивний образ індустріальної “столиці Донбасу”, пише журналіст та колишній донеччанин Євген Руденко в "УП".

Репортажі місцевих журналістів-сепаратистів про те, як комунальники продовжують висаджувати квіти та тримати форпост “русского міра” в ідеальній чистоті, швидко перекочували в ефіри федеральних ЗМІ РФ та на сторінки кремлівських блогерів.

“Ах, яка краса!” — захоплювались вони “Титаніком”, який на всіх парах наближався до айсберга.

Телебачення закріпило у свідомості російського глядача героїчну картину: під безперервними обстрілами “укрофашистів” Донецьк і надалі живе своїм гордим, російськомовним та затишним життям.

Всі ці роки двірники брали до рук мітли. Сантехніки — розвідні ключі. Легендарні “шахтарі” та “трактористи” — зброю, щоб сантехніки та двірники з мітлами та розвідними ключами могли продовжувати свою справу, яку їм заважав робити “київський режим”.

Перед вторгненням росіян 2014-го одним із головних ньюзмейкерів у Донецьку був мер Олександр Лук'янченко.

Маючи необмежений адмінресурс та лояльні ЗМІ, міськрада розхвалювала кожен свій крок: від посадки троянд та заміни бордюрів до реконструкції котелень та будівництва доріг.

Те, що влада піариться за бюджетні (і не тільки) гроші, перетворюючи свою звичайну роботу на вічну передвиборчу агітацію — справа для постсовка традиційна. І досі, бува, трапляється в різних регіонах країни.

Але, як би там не було, тоді в Донецьку дійсно робили чимало.

Прийнявши Чемпіонат Європи з футболу, довоєнне місто виходило на пік своїх інфраструктурних досягнень. З багатьма реалізованими проєктами та реальними планами на майбутнє.

У 2014 році окупанти зберегли піар-традиції колишніх керівників і життєствердну стилістику пресрелізів комунальних підприємств. Але тільки це.

З приходом “русского міра” одне з найрозвиненіших міст України перетворилося на задвірки цивілізації. Це сталося без масованих та частих обстрілів високоточними ракетами критичної інфраструктури, якими намагається зруйнувати Україну Кремль.

Так сталося тому, що інакше не могло бути.

Вісім років пропаганда годувала скріпоносних розповідями про рай, де завжди чисто та тепло. Де не підвищують тарифи житлово-комунальні господарства (ЖКГ), на відміну від решти України.

Але халява прогнозовано закінчилася. Марево развіялося.