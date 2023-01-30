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  • Ексворотар Шахтаря розповів про життя батьків в окупованій Горлівці
Ольга Романова
редактор
13:26, Сьогодні

Ексворотар Шахтаря розповів про життя батьків в окупованій Горлівці

Ексворотар Шахтаря розповів про життя батьків в окупованій Горлівці

Вихованець донецького Шахтаря, а тепер голкіпер Олександрії Микита Шевченко розповів, що його батьки проживають на окупованій росіянами території.

Шевченко розповів, що його батьки зараз мешкають у Горлівці, яка окупована з 2014 року, і змушені були там залишитися, оскільки доглядають за бабусею, повідомляє Український футбол.

«Війна. Дуже важко, люди виживають. Я не бачив маму з батьком вже чотири роки, хіба що по відеозв'язку.

Там проблеми є з водою, мій тато ходить на рудник. Зі світлом ніби все нормально.

Також футболіст розповів про свої плани після перемоги України у війні.

«Сподіваюсь, що війна завершиться якомога швидше і нашою перемогою. Перше, що я зроблю після її завершення, то поїду в Горлівку до родичів», — додав Шевченко.

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#Шахтар #Шевченко #Горловка
Ольга Романова
редактор
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