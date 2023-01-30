13:26, Сьогодні
Ексворотар Шахтаря розповів про життя батьків в окупованій Горлівці
Вихованець донецького Шахтаря, а тепер голкіпер Олександрії Микита Шевченко розповів, що його батьки проживають на окупованій росіянами території.
Шевченко розповів, що його батьки зараз мешкають у Горлівці, яка окупована з 2014 року, і змушені були там залишитися, оскільки доглядають за бабусею, повідомляє Український футбол.
«Війна. Дуже важко, люди виживають. Я не бачив маму з батьком вже чотири роки, хіба що по відеозв'язку.
Там проблеми є з водою, мій тато ходить на рудник. Зі світлом ніби все нормально.
Також футболіст розповів про свої плани після перемоги України у війні.
«Сподіваюсь, що війна завершиться якомога швидше і нашою перемогою. Перше, що я зроблю після її завершення, то поїду в Горлівку до родичів», — додав Шевченко.
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