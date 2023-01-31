У Донецькій та Луганській областях Сили оборони України відбили 13 атак окупантів, - Генштаб

Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи великих втрат. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.



Про це повідомив Гештаб ЗСУ у ранковому зведенні 31 січня.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Спірне, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Іванівське, Авдіївка, Водяне, Первомайське і Вугледар на Донеччині", - йдеться у повідомленні.



Від ворожого вогню постраждали Новоселівське і Андріївка на Луганщині.

На Лиманському напрямку обстріляні Новоєгорівка, Макіївка, Невське, Червонопопівка, Кремінна Луганської області та Ямполівка, Діброва, Ямпіль і Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Озарянівка, Дружба, Іванопілля та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий танковий, мінометний та артилерійський вогонь потрапили Бердичі, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.