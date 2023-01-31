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У Донецькій та Луганській областях Сили оборони України відбили 13 атак окупантів, - Генштаб
Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи великих втрат. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
Про це повідомив Гештаб ЗСУ у ранковому зведенні 31 січня.
"За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Спірне, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Іванівське, Авдіївка, Водяне, Первомайське і Вугледар на Донеччині", - йдеться у повідомленні.
Від ворожого вогню постраждали Новоселівське і Андріївка на Луганщині.
На Лиманському напрямку обстріляні Новоєгорівка, Макіївка, Невське, Червонопопівка, Кремінна Луганської області та Ямполівка, Діброва, Ямпіль і Спірне на Донеччині.
На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Озарянівка, Дружба, Іванопілля та Нью-Йорк Донецької області.
На Авдіївському напрямку під ворожий танковий, мінометний та артилерійський вогонь потрапили Бердичі, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.
На Новопавлівському - обстріляно Водяне, Богоявленка, Новоукраїнка, Вугледар, Микільські Дачі та Нескучне Донецької області.
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