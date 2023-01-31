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  • росіяни поранили трьох жителів Донецької області за минулу добу
Роман Лазоренко
головний редактор
10:48, Сьогодні

росіяни поранили трьох жителів Донецької області за минулу добу

У Донецькій області окупанти поранили трьох місцевих жителів за минулу добу.

Про це проінформував очільник Донеччини Павло Кириленко, коментуючи оперативну ситуацію по області станом на ранок 31 січня.

"На Волноваському напрямку потерпає Вугледарська громада: 4 обстріли у Новоукраїнці, інтенсивний вогонь у Вугледарі. Інформація про постраждалих не надходила", - повідомив він.

На Донецькому напрямку напередодні вдень 1 людина поранена у Кураховому — у місті пошкоджено 2 багатоповерхівки та 3 приватні будинки.

Вночі та вранці відбулися 2 артобстріли Авдіївки — без жертв.

Також на Горлівському напрямку росіяни завдали ракетного удару по Іванопіллю Костянтинівської громади — пошкоджено 3 приватні будинки.

Ще 2 будинки пошкоджено на околицях Часового Яру.

"У Соледарській громаді напружена ситуація: пошкоджено 1 будинок у Васюківці та декілька будинків у Парасковіївці", - додав Кириленко.

У Торецьку росіяни поцілили у будівлю шахти — без постраждалих.

росіяни поранили трьох жителів Донецької області за минулу добу, фото-1
росіяни поранили трьох жителів Донецької області за минулу добу, фото-2
росіяни поранили трьох жителів Донецької області за минулу добу, фото-3
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#Донеччина #обстріли #поранені #окупанти #ПавлоКириленко
Роман Лазоренко
головний редактор
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