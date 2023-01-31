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  • ЗСУ перетворили на "вантаж 200" ще близько 850 окупантів за добу
Роман Лазоренко
головний редактор
10:43, Сьогодні

ЗСУ перетворили на "вантаж 200" ще близько 850 окупантів за добу

За минулу добу російські окупанти втратили у війні проти України ще близько 850 осіб.
Про це повідомив Гештаб ЗСУ 31 січня.
"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.23 орієнтовно склали: особового складу близько 127 500 (+850) осіб ліквідовано", - йдеться у повідомленні.
Також було знищено:
танків  ‒ 3201 (+0) од,
бойових броньованих машин  ‒ 6378 (+9) од,
артилерійських систем – 2197 (+1) од,
РСЗВ  – 454 (+1) од,
засоби ППО ‒ 221 (+0) од,
літаків  – 293 (+0) од,
гелікоптерів  – 284 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1951 (+4),
крилаті ракети ‒ 796 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5048 (+7) од,
спеціальна техніка  ‒ 200 (+1).
Дані уточнюються.
ЗСУ перетворили на "вантаж 200" ще близько 850 окупантів за добу, фото-1
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#втративорога #окупанти #війна
Роман Лазоренко
головний редактор
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