ЗСУ перетворили на "вантаж 200" ще близько 850 окупантів за добу

За минулу добу російські окупанти втратили у війні проти України ще близько 850 осіб. Про це повідомив Гештаб ЗСУ 31 січня. "Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.23 орієнтовно склали: особового складу близько 127 500 (+850) осіб ліквідовано", - йдеться у повідомленні. Також було знищено: танків ‒ 3201 (+0) од, бойових броньованих машин ‒ 6378 (+9) од, артилерійських систем – 2197 (+1) од, РСЗВ – 454 (+1) од, засоби ППО ‒ 221 (+0) од, літаків – 293 (+0) од, гелікоптерів – 284 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1951 (+4), крилаті ракети ‒ 796 (+0), кораблі /катери ‒ 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 5048 (+7) од, спеціальна техніка ‒ 200 (+1). Дані уточнюються.

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