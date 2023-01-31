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На всій території України оголошена повітряна тривога
Вдень 31 січня в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.
Про це свідчать дані онлайн-карту повітряних тривог.
У низці телеграм-каналів повідомляється, що масштабна повітряна тривога повʼязана з активностю МиГ-31К на территории Беларусі.
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