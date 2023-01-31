На всій території України оголошена повітряна тривога

Вдень 31 січня в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Про це свідчать дані онлайн-карту повітряних тривог. У низці телеграм-каналів повідомляється, що масштабна повітряна тривога повʼязана з активностю МиГ-31К на территории Беларусі.

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Ольга Романова редактор