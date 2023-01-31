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Буданов: на території України воюють близько 326 тисяч російських солдатів
Наразі в Україні воює приблизно 326 тисяч російських військовослужбовців.
Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю The Washington Post, - пише Цензор.НЕТ,
Як зазначає видання, під час інтерв'ю Буданов зауважив, що путін смертельно хворий на рак і має кілька двійників.
"Питання, чи справжній це зараз путін, залишається відкритим", - сказав Буданов.
"Він настільки впевнений у своїй розвідці, що час від часу відкриває папку, щоб навести точні цифри - "приблизно 326 000 російських військ", які зараз воюють в Україні, або те, що у росії залишилося лише 9 відсотків її запасів ракет великої дальності "Калібр", - так The Washington Post подає фрагмент із інтерв'ю Буданова.
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