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  • Буданов: на території України воюють близько 326 тисяч російських солдатів
Роман Лазоренко
головний редактор
12:50, Сьогодні

Буданов: на території України воюють близько 326 тисяч російських солдатів

Буданов: на території України воюють близько 326 тисяч російських солдатів

Наразі в Україні воює приблизно 326 тисяч російських військовослужбовців.

Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю The Washington Post, - пише Цензор.НЕТ,

Як зазначає видання, під час інтерв'ю Буданов зауважив, що путін смертельно хворий на рак і має кілька двійників.

"Питання, чи справжній це зараз путін, залишається відкритим", - сказав Буданов.

"Він настільки впевнений у своїй розвідці, що час від часу відкриває папку, щоб навести точні цифри - "приблизно 326 000 російських військ", які зараз воюють в Україні, або те, що у росії залишилося лише 9 відсотків її запасів ракет великої дальності "Калібр", - так The Washington Post подає фрагмент із інтерв'ю Буданова.

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#російськівійськові #війна #Буданов #путін
Роман Лазоренко
головний редактор
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