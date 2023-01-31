«Шахтар» підписав контракт з венесуельським форвардом

18-річний нападник Кевін Келсі переходить до «Шахтаря» з уругвайського клубу «Бостон Рівер». Контракт з гравцем розрахований до кінця 2027 року.



Кевін Келсі – вихованець венесуельського клубу «Мінерос», за головну команду якого виступав від 2021 року: зіграв 31 матч, забив 5 м’ячів й зробив 1 гольову передачу. У січні 2023 року долучився до уругвайського клубу «Бостон Рівер», проте за команду не грав.



Келсі є футболістом молодіжної збірної Венесуели (5 матчів, 2 голи), у складі якої зараз виступає на чемпіонаті Південної Америки (U20).



Досьє



Кевін Келсі



Народився 27 липня 2004 року в місті Валенсія (Венесуела)

Зріст: 193 см

Амплуа: центральний нападник



Кар’єра: «Мінерос» (2020–2022), «Бостон Рівер» (2023)