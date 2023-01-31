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  • «Шахтар» підписав контракт з венесуельським форвардом
Ольга Романова
редактор
13:21, Сьогодні

«Шахтар» підписав контракт з венесуельським форвардом

«Шахтар» підписав контракт з венесуельським форвардом

18-річний нападник Кевін Келсі переходить до «Шахтаря» з уругвайського клубу «Бостон Рівер». Контракт з гравцем розрахований до кінця 2027 року.

Кевін Келсі – вихованець венесуельського клубу «Мінерос», за головну команду якого виступав від 2021 року: зіграв 31 матч, забив 5 м’ячів й зробив 1 гольову передачу. У січні 2023 року долучився до уругвайського клубу «Бостон Рівер», проте за команду не грав.

Келсі є футболістом молодіжної збірної Венесуели (5 матчів, 2 голи), у складі якої зараз виступає на чемпіонаті Південної Америки (U20).

Досьє

Кевін Келсі

Народився 27 липня 2004 року в місті Валенсія (Венесуела)
Зріст: 193 см
Амплуа: центральний нападник

Кар’єра: «Мінерос» (2020–2022), «Бостон Рівер» (2023)

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#Шахтар #Келсі
Ольга Романова
редактор
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