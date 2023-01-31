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Окупанти обстріляли Бахмут: дві людини загинули, четверо поранено, - ФОТО
Сьогодні, 31 січня, російські окупанти обстріляли місто Бахмут.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Дві людини загинули внаслідок чергового артобстрілу, який стався кілька годин тому.
Один із загиблих — неповнолітній хлопець.
Крім того, наразі відомо ще про 4 поранених цивільних. Пошкоджень зазнала аптека.
Росіяни рівняють Бахмут із землею, вбиваючи всіх, до кого можуть дотягнутися.
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