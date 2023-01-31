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  • Захисники України відбили штурм окупантів на Лиманському напрямку: знищено 46 росіян
Ольга Романова
редактор
16:24, Вчора

Захисники України відбили штурм окупантів на Лиманському напрямку: знищено 46 росіян

Захисники України відбили штурм окупантів на Лиманському напрямку: знищено 46 росіян

Російські окупанти зробили спробу наступальних дій на Лиманському напрямку, але отримали відсіч і відійшли з втратами. 

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

За його словами, росіяни час від часу роблять контрнаступальні дії на Лиманському напрямі.

"Не можна сказати, що зараз була велика наступальна операція. Вони намагаються перехопити у нас ініціативу", – сказав Череватий.

За його словами, окупанти підтягують мотострілецькі підрозділи та артилерію.

"Зокрема, за цю добу в районі населених пунктів Новоселівське та Білогорівка відбувалися контрнаступальні дії ворога. Однак вони отримали відсіч і, зазнавши втрат – 46 загиблих та 90 поранених, один БТР та кілька вантажівок – відступили", – розповів Череватий.

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#ЗСУ #Генштаб #Донбас #втрати #окупанти
Ольга Романова
редактор
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