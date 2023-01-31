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  • Захисник «Шахтаря» буде грати за американський «Інтер Маямі»: зворушливе прощання Кривцова з командою, - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
17:17, Вчора

Захисник «Шахтаря» буде грати за американський «Інтер Маямі»: зворушливе прощання Кривцова з командою, - ВІДЕО

Захисник «Шахтаря» буде грати за американський «Інтер Маямі»: зворушливе прощання Кривцова з командою, - ВІДЕО

Захисник «Шахтаря» Сергій Кривцов переходить до клубу «Інтер Маямі», що виступає в Північноамериканській лізі MLS.

Про це повідомив офіційний сайт донецького клубу.

Ігор Йовічевіч, головний тренер ФК «Шахтар»:

– Перехід до нової команди – це частина життя кожного футболіста. Але сьогодні ми висловлюємо повагу до великої легенди, який майже 13 років тому разом зі Степаненком приїхав сюди. Це дійсно великий момент для вболівальників «Шахтаря», для самого Сергія, для всіх хлопців, які тривалий час грали з Кривцовим. Я хочу висловити Сергієві великий респект – він був невід’ємною частиною великих успіхів «Шахтаря» протягом цих 13 років. Від себе як тренера, від уболівальників та партнерів по команді дякую за все, що він зробив для «Шахтаря». Хочу побажати найкращих успіхів у новому клубі.

Дарійо Срна, директор з футболу ФК «Шахтар»:

– Однією легендою менше. Сергій чимало зробив для клубу, ми разом багато через що пройшли – від Донецька до Варшави. Наскільки він велика людина, показав учора президент, коли сказав: «Крива багато зробив для «Шахтаря», для України, і двері нашого клубу для нього завжди відкриті». Із Сергієм було приємно працювати, приємно грати. Хочу сказати йому спасибі, бажаю удачі в Маямі. Незабаром побачимося, друже мій!

Сергій Кривцов є вихованцем запорізького «Металурга», зі складу якого в травні 2010 року перейшов до «Шахтаря». Протягом 12 з половиною сезонів виступів у складі «гірників» захисник провів 224 матчі, у яких забив 13 м’ячів. Разом з командою Кривцов виграв 22 трофеї: 8 разів ставав чемпіоном України, а ще завоював 7 Кубків України та 7 Суперкубків України.

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#Шахтар #Кривцов #ІнтерМаямі
Ольга Романова
редактор
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