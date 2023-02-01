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  • ЗСУ відбили атаки окупантів біля восьми населених пунктів на Донбасі
Ольга Романова
редактор
09:29, Сьогодні

ЗСУ відбили атаки окупантів біля восьми населених пунктів на Донбасі

ЗСУ відбили атаки окупантів біля восьми населених пунктів на Донбасі

Окупанти протягом минулої доби завдали 5 авіаційних та 6 ракетних ударів. Здійснили понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ураження зазнала цивільна інфраструктура населених пунктів Сумської, Харківської, Миколаївської та Херсонської областей.

Про це повідомляє Генштаб ЗМУ зранку 343-ї доби широкомасштабного російського вторгнення.

Високою залишається небезпека російських авіаційних та ракетних ударів по всій Україні.

Противник не припиняє наступальних дій на Лиманському та Бахмутському напрямках. Зазнає великих втрат. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Ямполівка, Спірне, Роздолівка, Благодатне, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка та Парасковіївка Донецької області.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. З мінометів та артилерії обстріляні райони населених пунктів Рожковичі, Басівка, Олександрівка і Грабовське Сумської області та Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Огірцеве, Вовчанськ, Стариця і Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв позиції наших військ в районах Іванівки, Куп’янська, Кислівки і Котлярівки Харківської області та Новоселівського і Ковалівки – Луганської.

На Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали Новоєгорівка, Невське, Червонопопівка, Кремінна і Діброва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку під ворожий вогонь потрапили Верхньокам’янське, Спірне, Берестове, Білогорівка, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському напрямку обстріляно Бердичі, Тоненьке, Сєверне, Авдіївку, Водяне, Георгіївку, Мар’їнку і Побєду.

На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Велика Новосілка, Нескучне, Новоукраїнка, Богоявленка, Вугледар та Микільські Дачі Донецької області.

На Запорізькому напрямку під вогневий вплив потрапили райони 20 населених пунктів, Серед них – Времівка і Новопіль Донецької області та Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів і Новоданилівка на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку обстрілів з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони 21 населеного пункту. Зокрема це – Золота Балка, Миколаївка, Тягинка, Понятівка, Антонівка, Берегове, Янтарне та Херсон. Є жертви серед цивільного населення.

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#ЗСУ #Генштаб #Донбас #окупанти
Ольга Романова
редактор
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