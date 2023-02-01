Захисники України з початку російського вторгнення знищили 128 420 окупантів та 3209 танків

З початку широкомасштабного вторгнення по 1 лютого Росія втратила на війні з Україною близько 128 420 осіб. За учора Збройні сили ліквідували близько 920 окупантів і багато військової техніки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.02.23 орієнтовно склали: