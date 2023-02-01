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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 128 420 окупантів та 3209 танків
З початку широкомасштабного вторгнення по 1 лютого Росія втратила на війні з Україною близько 128 420 осіб. За учора Збройні сили ліквідували близько 920 окупантів і багато військової техніки.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 128 420 (+920) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 209 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6 382 (+4) од,
- артилерійських систем – 2 207 (+10) од,
- РСЗВ / MLRS – 458 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 221 (+0) од,
- літаків – 293 (+0) од,
- гелікоптерів – 284 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 951 (+0),
- крилаті ракети ‒ 796 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 061 (+13) од,
- спеціальна техніка ‒ 200 (+0).
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