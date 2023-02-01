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Роман Лазоренко
головний редактор
09:52, Сьогодні
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 128 420 окупантів та 3209 танків

Захисники України з початку російського вторгнення знищили 128 420 окупантів та 3209 танків

З початку широкомасштабного вторгнення по 1 лютого Росія втратила на війні з Україною близько 128 420 осіб. За учора Збройні сили ліквідували близько 920 окупантів і багато військової техніки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 128 420 (+920) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 209 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 382 (+4) од,
  • артилерійських систем – 2 207 (+10) од,
  • РСЗВ / MLRS – 458 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 221 (+0) од,
  • літаків – 293 (+0) од,
  • гелікоптерів – 284 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 951 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 796 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 061 (+13) од,
  • спеціальна техніка ‒ 200 (+0).
Захисники України з початку російського вторгнення знищили 128 420 окупантів та 3209 танків, фото-1
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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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