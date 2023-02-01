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СБУ і ДБР провели обшуки у Арсена Авакова, – ЗМІ
Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань провели обшуки у колишнього голови МВС Арсена Авакова.
Про це повідомляє Українська правда.
"Закінчили обшук щодо аварії вертольота. Дивилися контракти Airbus 6-річної давнини. Певна річ – нічого. Контракти ж затверджувалися урядом і парламентом. Коректно вели, хоч і безглуздо. Формально відпрацювали версію", – прокоментував Аваков.Нагадаємо, 18 січня 2023 року в Броварах Київської області впав вертоліт ДСНС. В результаті катастрофи загинули глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. Загалом 14 жертв, серед яких 1 дитина.
Гвинтокрил, що впав, був переданий Україні у серпні 2020 року. 29 травня 2018 року в Парижі між урядами України та Франції було підписано угоду загальною вартістю 552 млн євро щодо офіційної підтримки у створенні єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту. За її умовами, французька сторона в два етапи мала поставити в Україну спочатку 37 вертольотів компанії Airbus, а потім ще 18 вертольотів. З них, 21 гелікоптер – моделі Н225 – гвинтокрили, які мають вантажопідйомність більше 10 тонн.
Центр транспортних стратегій зазначав, що з 55 французьких вертольотів, призначених для закупівлі для українського міністерства внутрішніх справ, 21 гелікоптер уже був у користуванні.
СБУ розглядає кілька основних версій трагедії – порушення правил польоту (помилка пілота); технічна несправність гелікоптера; диверсія.
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