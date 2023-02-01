В Україні звільнено весь керівний склад митниці, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про звільнення всього керівного складу митниці. Деталей він не навів.

У дописі Арахамії в Телеграм йдеться, що він буде інформувати громадськість про анонсовані весняні посадки. На сьогодні депутат анонсував:

обшуки у Податковій

вручення повідомлень про підозру високопосадовцям Міністерства оборони

обшуки у Коломойського по "Укрнафті"

цілу серію негласних слідчих дій

обшуки у Авакова

обшуки у Столара

звільнення всього керівного складу Митниці.

В.о. голови Державної митної служби є Вячеслав Демченко. Митниця й раніше фігурувала в численних розслідуваннях правоохоронців, а під час повномасштабної війни частими були випадки викриття хабарів на митних постах.