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  • В Україні звільнено весь керівний склад митниці, - Арахамія
Роман Лазоренко
головний редактор
12:57, Сьогодні

В Україні звільнено весь керівний склад митниці, - Арахамія

В Україні звільнено весь керівний склад митниці, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про звільнення всього керівного складу митниці. Деталей він не навів.

У дописі Арахамії в Телеграм йдеться, що він буде інформувати громадськість про анонсовані весняні посадки. На сьогодні депутат анонсував:

  • обшуки у Податковій
  • вручення повідомлень про підозру високопосадовцям Міністерства оборони
  • обшуки у Коломойського по "Укрнафті"
  • цілу серію негласних слідчих дій
  • обшуки у Авакова
  • обшуки у Столара
  • звільнення всього керівного складу Митниці.

В.о. голови Державної митної служби є Вячеслав Демченко. Митниця й раніше фігурувала в численних розслідуваннях правоохоронців, а під час повномасштабної війни частими були випадки викриття хабарів на митних постах.

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#Арахамія #Україна #митниця
Роман Лазоренко
головний редактор
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