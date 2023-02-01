12:57, Сьогодні
В Україні звільнено весь керівний склад митниці, - Арахамія
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про звільнення всього керівного складу митниці. Деталей він не навів.
У дописі Арахамії в Телеграм йдеться, що він буде інформувати громадськість про анонсовані весняні посадки. На сьогодні депутат анонсував:
- обшуки у Податковій
- вручення повідомлень про підозру високопосадовцям Міністерства оборони
- обшуки у Коломойського по "Укрнафті"
- цілу серію негласних слідчих дій
- обшуки у Авакова
- обшуки у Столара
- звільнення всього керівного складу Митниці.
В.о. голови Державної митної служби є Вячеслав Демченко. Митниця й раніше фігурувала в численних розслідуваннях правоохоронців, а під час повномасштабної війни частими були випадки викриття хабарів на митних постах.
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