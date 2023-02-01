Дзвінки по мобільному зв'язку між окупованими Донецьком і Луганськом стали платними - ніби дзвінок до абонента у росії

Мобільний зв'язок між абонентами двох псевдореспублік "ДНР" і "ЛНР" став платним.



Про це пишуть у місцевих пабліках "ДНР".



"Дзвінки в Луганськ стали платними. Повідомляється, що дзвінок між абонентами регіональних операторів зв'язку - Донецького "Фенікса" і Луганського "Лугаком" відтепер прирівнюється до дзвінка на номер загальноросійського оператора", - йдеться в повідомленнях.



За хвилину розмови з рахунку абонента знімається 6 рублів.



"А чи не дивно, що доводиться так дорого платити за дзвінки по росії, перебуваючи в росії? Не подобається мені ця відстороненість республік від усієї країни...", - обурюються в соцмережах.

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Ольга Романова редактор