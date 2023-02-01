Уряд звільнив заступників голів Держлісагентства, митної і споживчої служб

Уряд звільнив першого заступника голови Держлісагентства Юрія Сотника, першого заступника голови Державної митної служби Олександра Щуцького і заступника голови Держпродспоживслужби Андрія Лордкіпанідзе.

Про це йдеться у Телеграм Уряд online.

Також Уряд визнав такими, що втратили чинність, розпорядження:

про тимчасове покладення виконання обов’язків Голови Державної митної служби України на Демченка В. В.;

про тимчасове покладення виконання обов’язків Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на Лордкіпанідзе А. Ю.

Водночас Уряд призначив тимчасовими виконувачами обов’язків:

Голови Державної митної служби України – Звягінцева Сергія Борисовича (заступник Голови Держмитслужби);

Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів – Шевченко Ольгу Петрівну (заступник Голови Держпродспоживслужби).

Крім того, Уряд порушив дисциплінарне провадження стосовно заступника Голови Державної митної служби України Руслана Черкасського. На час дисциплінарного провадження його відсторонено від займаної посади.