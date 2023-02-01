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Роман Лазоренко
головний редактор
15:56, Сьогодні

Уряд звільнив заступників голів Держлісагентства, митної і споживчої служб

Уряд звільнив заступників голів Держлісагентства, митної і споживчої служб

Уряд звільнив першого заступника голови Держлісагентства Юрія Сотника, першого заступника голови Державної митної служби Олександра Щуцького і заступника голови Держпродспоживслужби Андрія Лордкіпанідзе.

Про це йдеться у Телеграм Уряд online.

Також Уряд визнав такими, що втратили чинність, розпорядження:

  • про тимчасове покладення виконання обов’язків Голови Державної митної служби України на Демченка В. В.; 
  • про тимчасове покладення виконання обов’язків Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на Лордкіпанідзе А. Ю.

 Водночас Уряд призначив тимчасовими виконувачами обов’язків:

  • Голови Державної митної служби України – Звягінцева Сергія Борисовича (заступник Голови Держмитслужби);
  • Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів – Шевченко Ольгу Петрівну (заступник Голови Держпродспоживслужби).

 Крім того, Уряд порушив дисциплінарне провадження стосовно заступника Голови Державної митної служби України Руслана Черкасського. На час дисциплінарного провадження його відсторонено від займаної посади.

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Роман Лазоренко
головний редактор
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