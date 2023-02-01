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  • На Донеччині затримали депутата ОПЗЖ, який працював на російську розвідку у східних регіонах України
Ольга Романова
редактор
17:26, Сьогодні
Надійне джерело

На Донеччині затримали депутата ОПЗЖ, який працював на російську розвідку у східних регіонах України

На Донеччині затримали депутата ОПЗЖ, який працював на російську розвідку у східних регіонах України

Контррозвідка Служба безпеки викрила агента головного управління генерального штабу зс рф (більше відомого як ГРУ) у ході контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини.

Зловмисником виявився депутат Сіверської міської ради від забороненої в Україні партії «ОПЗЖ», інформує СБУ.

З жовтня минулого року він збирав розвіддані про дислокацію підрозділів Сил оборони на території Бахмутського району.

Також він передавав координати місцевих об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств.

Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для проведення прицільних ракетних ударів по українських містах.

Після ворожих обстрілів агент виходив на місцевість для фіксації їхніх наслідків та підготовки «звіту» для коригування повторних ударів.

Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі чергової передачі агресору закритих відомостей.

За даними слідства, депутат був завербований представником російської воєнної розвідки через «спілкування» у чаті одного з прокремлівських Телеграм-каналів.

На Донеччині затримали депутата ОПЗЖ, який працював на російську розвідку у східних регіонах України, фото-1



Для комунікації між собою використовували анонімні месенджери.

На Донеччині затримали депутата ОПЗЖ, який працював на російську розвідку у східних регіонах України, фото-2



На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру.

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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#Донеччина #СБУ #депутат #ОПЗЖ #зрадник
Ольга Романова
редактор
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