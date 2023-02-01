На Донеччині росіяни за добу вбили 4 жителів, поранили ще 6

За 31 січня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Бахмуті, 1 у Парасковіївці та 1 Вугледарі.



Ще 6 людей в області дістали поранення, - повідомив очільник Донецької області Павло Кириленко 1 лютого.

За його інформацією, на Волноваському напрямку у Вугледарі уточнено інформацію щодо 1 людини, яка загинула в місті раніше.

"Під обстрілами — Вугледар та Новоукраїнка. Напередодні росіяни завдали ракетного удару по Комарській громаді — пошкоджено 5 будинків у Шевченко, є прильоти на території Бурлацького — без жертв", - розповів Кириленко.



Також на Донецькому напрямку росіяни обстріляли Дачне Курахівської громади, зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки та Мар'їнської громади. Інформація про постраждалих не надходила.



Крім того, на Горлівському напрямку у Бахмуті загинули 2 людини, поранено ще 6.

Інтенсивний вогонь росіяни вели по Парасковіївці Соледарської громади, також під обстріли потрапили Роздолівка, Федорівка та Васюківка. Також гучно було на околицях Часовоярської громади.