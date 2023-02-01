16:36, Сьогодні
На Донеччині росіяни за добу вбили 4 жителів, поранили ще 6
За 31 січня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Бахмуті, 1 у Парасковіївці та 1 Вугледарі.
Ще 6 людей в області дістали поранення, - повідомив очільник Донецької області Павло Кириленко 1 лютого.
За його інформацією, на Волноваському напрямку у Вугледарі уточнено інформацію щодо 1 людини, яка загинула в місті раніше.
"Під обстрілами — Вугледар та Новоукраїнка. Напередодні росіяни завдали ракетного удару по Комарській громаді — пошкоджено 5 будинків у Шевченко, є прильоти на території Бурлацького — без жертв", - розповів Кириленко.
Також на Донецькому напрямку росіяни обстріляли Дачне Курахівської громади, зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки та Мар'їнської громади. Інформація про постраждалих не надходила.
Крім того, на Горлівському напрямку у Бахмуті загинули 2 людини, поранено ще 6.
Інтенсивний вогонь росіяни вели по Парасковіївці Соледарської громади, також під обстріли потрапили Роздолівка, Федорівка та Васюківка. Також гучно було на околицях Часовоярської громади.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
21:03, 19 січня
2
13:48, 26 січня
8
16:27, 19 січня
4
06:10, 22 січня
23
live comments feed...