Україна бореться з пропагандою росії про використання забороненої зброї





343 дні Україна страждає від ворожої навали, яка розпочалася 24 лютого минулого року. Насправді все почалося набагато раніше, ще далекого вже 2014 року, з анексії українського Криму та частини Донбасу. Майже 9 років бойовики путіна під виглядом «російської весни» та «визвольної операції» скоюють криваві злочини проти українців. Останній рік, рік «справжньої» повномасштабної війни, відкрив усьому світу справжнє обличчя путінської влади та російського суспільства в цілому, що втратили будь-які ознаки людяності та совісті,



Йде планомірне знищення Української нації. Геноцид на окупованих територіях, тортури та вбивства полонених, страти без суду та слідства, мародерство, зґвалтування, примусові переміщення цивільних за межі України. Напевно, вже не залишилося такого злочину, який би не чинили окупанти на втіху кривавому кремлівському диктатору.. Застосування заборонених міжнародними конвенціями засобів ведення війни, особливо проти мирних громадян та цивільних об'єктів, вже стало візитною карткою окупантів. Весь цивілізований світ здригається від фотографій і відео, які безальтернативно свідчать про факти злочинного порушення російськими військами будь-яких норм та правил ведення війни. Українські маси медіа відстоюють правду у боротьбі з російською агресією на інформаційному фронті.343 дні Україна страждає від ворожої навали, яка розпочалася 24 лютого минулого року. Насправді все почалося набагато раніше, ще далекого вже 2014 року, з анексії українського Криму та частини Донбасу. Майже 9 років бойовики путіна під виглядом «російської весни» та «визвольної операції» скоюють криваві злочини проти українців. Останній рік, рік «справжньої» повномасштабної війни, відкрив усьому світу справжнє обличчя путінської влади та російського суспільства в цілому, що втратили будь-які ознаки людяності та совісті, пише "Матриця свободи".Йде планомірне знищення Української нації. Геноцид на окупованих територіях, тортури та вбивства полонених, страти без суду та слідства, мародерство, зґвалтування, примусові переміщення цивільних за межі України. Напевно, вже не залишилося такого злочину, який би не чинили окупанти на втіху кривавому кремлівському диктатору.. Застосування заборонених міжнародними конвенціями засобів ведення війни, особливо проти мирних громадян та цивільних об'єктів, вже стало візитною карткою окупантів. Весь цивілізований світ здригається від фотографій і відео, які безальтернативно свідчать про факти злочинного порушення російськими військами будь-яких норм та правил ведення війни.

Україна змогла зупинити ворога, заплативши страшну ціну життям українських захисників та мирних громадян. Існування не лише України як незалежної держави, а й Європи загалом зараз залежить від мужності та самовідданості українців. Росію може зупинити лише наша сила та воля. Демократичний світ розуміє, що єдине, що стримує кремлівську заразу від тотального поширення – це Збройні Сили України та загальний опір ворогові всієї української Нації. Тому переважна більшість світових країн підтримали Україну у лихоліття.. Економічні санкції проти спільного ворога, зброя, гуманітарна допомога, захист вимушених переселенців, які виїхали з України через ворожу окупацію та загрозу смерті від постійних обстрілів.



Країни-партнери виступили із заявою про створення спеціального міжнародного трибуналу для розслідувань злочинів та справедливого покарання путіну та його кривавого режиму.. Слідчі міжнародних інститутів збирають докази на територіях, тимчасово окупованих росіянами. Сотні тисяч сторінок свідчень українців, долі яких скалічила злочинна війна, розв'язана кремлем проти України, красномовно свідчать про абсолютну антицивілізаційну сутність окупанта.

На жаль, серед міжнародних правозахисних організацій навіть визнаних та шановних іноді з'являються незрозумілі публічні висновки, які звинувачують Україну у порушенні міжнародних норм та правил.. Складається враження, що звірства путінських фашистів, хоч і не залишаються поза увагою міжнародних експертів, але стоять в одному ряду із «звірствами» Захисників України.



Російська пропаганда активно використовує факти, описані у звіті, опублікованому 31 січня 2023 р.. організацією Human Rights Watch про використання ЗСУ протипіхотних мін.



Про це зробила заява Марія Захарова, виступаючи на прес-конференції в російському МЗС.

"Показово, що військові злочини київського режиму підтверджують вже навіть західні неурядові організації", - наголосила представник МЗС Росії.

Росія з початку війни використовувала цю зброю, що порушує Конвенцію про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва та передачі протипіхотних мін та про їх знищення (Оттавська конвенція) та Конвенцію про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних пошкоджень або мають невиборча дія (КНЗ).



Використання протипіхотних мін невиборчої дії — це справді велика проблема цієї війни, яка зберігається і лише посилюється вже майже 9 років.. Це призвело до того, що територія України стала однією з найзабрудненіших мін у світі. І це несе велику загрозу громадянському населенню нашої держави. Але причина цього страшного лиха проста і очевидна – війна, яку росія безпідставно розв'язала проти України, увірвавшись на її суверенну територію.. Згідно з Оттавською конвенцією, Україна знищила вже 3 млн. протипіхотних мін. Серед інших вона знищила запаси надзвичайно небезпечних мін ПОМ-3.. А Росія, напавши на Україну, завжди використовувала їх і продовжує це робити.

Україна зараз протистоїть ворогові, який має набагато більше різного озброєння та використовує весь свій арсенал, без жодного враховуючи порушення міжнародних норм та правил. Для російських окупантів байдуже, що використовувати. Адже ціль у них одна – знищення українців. Кілька днів тому, 25 січня, росіяни обстріляли 8-поверхівки Бахмута термобаричними боєприпасами, випустивши по місту 24 ракети із системи "Сонцепек". Чи це не є страшним злочином проти мирних громадян? Чи не на таких фактах слід зосередити увагу міжнародних правозахисників, якщо вони справді стоять на варті захисту прав людини?

Для зменшення можливих жертв серед мирного населення, яке в будь-якому випадку є трагічною ознакою війни, розпочатої путіном та його опричниками, міжнародне співтовариство мало б сконцентрувати зусилля на наданні Захисникам України сучасної ефективної високоточної зброї.. Звинувачення України, яка зараз захищає від ворога світове суспільство, «грає на руку» лише кремлю, який докладає максимум зусиль для дискредитації України, насамперед з метою ослаблення її військової підтримки.

Безумовно, Україна взяла до відома Звіт міжнародної неурядової організації Human Rights Watch, який буде належним чином проаналізований причетними установами України. Розраховуємо також, що Human Rights Watch активно сприятиме Україні у справі консолідації міжнародних зусиль щодо надання допомоги нашій державі у сфері протимінної діяльності. Це дуже важлива та невідкладна справа. Але все ж сподіваємося, що головну увагу міжнародні неурядові організації приділятимуть усуненню першопричини всіх бід і запобіганню кривавих злочинів, які чинить російська окупаційна армія на українській землі.