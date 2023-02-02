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  • російська ракета влучила у багатоповерхівку в Краматорську - щонайменше двоє загиблих і семеро поранених
Ольга Романова
редактор
01:27, Сьогодні

російська ракета влучила у багатоповерхівку в Краматорську - щонайменше двоє загиблих і семеро поранених

Через російський ракетний удар по центру Краматорська ввечері, 1 лютого, у багатоквартирному будинку загинули щонайменше 2 людей, 7 поранені.

Про це повідомив очільник Донецької ВЦА Павло Кириленко.

"Щонайменше двоє загиблих і семеро поранених - такі наслідки обстрілу Краматорська,  зафіксовані на цю хвилину", - написав він.

"російські окупанти вдарили ракетою по житловому будинку, розташованому у центрі міста, і  повністю його зруйнували", - зазначив Кириленко.

Рятувальники розбирають завали - під ними можуть бути люди.

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#Краматорськ #ракетнийудар #загиблі #поранені #ПавлоКириленко
Ольга Романова
редактор
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