російська ракета влучила у багатоповерхівку в Краматорську - щонайменше двоє загиблих і семеро поранених

Через російський ракетний удар по центру Краматорська ввечері, 1 лютого, у багатоквартирному будинку загинули щонайменше 2 людей, 7 поранені.

Про це повідомив очільник Донецької ВЦА Павло Кириленко.

"Щонайменше двоє загиблих і семеро поранених - такі наслідки обстрілу Краматорська, зафіксовані на цю хвилину", - написав він.

"російські окупанти вдарили ракетою по житловому будинку, розташованому у центрі міста, і повністю його зруйнували", - зазначив Кириленко.

Рятувальники розбирають завали - під ними можуть бути люди.