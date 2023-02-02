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Російська ракета “Іскандер” знищила будинок у центрі Краматорська: загинуло троє людей, 20 поранено, - ФОТО

Війська рф поцілили в житловий сектор міста ракетою "Іскандер-К". Пошкоджено щонайменше 8 багатоквартирних будинків, з них один повністю зруйновано. Як повідомляє поліція Донецької області Попередньо відомо про 3 загиблих цивільних мешканців і 20 поранених.Під завалами можуть залишатися люди. Ворожа атака сталася о 21:45. Наразі триває пошуково-рятувальна операція. Поліція документує наслідки воєнного злочину росії. На місці працюють 11 слідчо-оперативних груп, вибухотехніки, кінологи, парамедики, патрульні поліцейські та інші підрозділи, працює понад 100 поліцейських. Біля кожного пошкодженого будинку виставлено поліцейські наряди. Правоохоронці евакуюють людей до місцевої школи, де розгорнуто пункт прихистку. Первинна правова кваліфікація - ч. 2 ст. 438 КК України.

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Ольга Романова редактор