Зеленський про обстріл Краматорська: «Пощади вони не заслуговують»

Президент України Володимир Зеленський прокоментував російський ракетний удар по Краматорську, внаслідок якого зруйнована багатоповерхівка.

«Житловий будинок, ракетний удар. Загинули та перебувають під завалами мирні люди… Відомо про двох загиблих та вісім поранених у Краматорську… На місці працюють усі необхідні служби, здійснюється тимчасове переселення людей, надається перша медична допомога, розбирають завали», — заявив президент.

Глава держави висловив співчуття близьким і рідним загиблих і заявив, що винні у теракті будуть знайдені та покарані.

«Пощади вони не заслуговують. Це не повторення історії, це щоденна реальність життя нашої країни. Країни, яка територіально межує із абсолютним злом. І яка має його подолати, щоб звести до нуля ймовірність повтору подібних трагедій», — заявив Зеленський.