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росія втратила у Соледарі більше військових, аніж у двох чеченських війнах
В боях за Соледар Росія втратила більше військових, ніж у двох війнах у Чечні. Про це заявила заступниця постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Наталія Костенко під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ.
За словами Костенко, ситуація по всій лінії фронту демонструє, що навіть за переваги в кількості живої сили, артилерії та авіації російські війська не можуть досягти поставлених цілей і продовжують зазнавати великих втрат.
Вона нагадала, що російська армія втратила в Україні вже понад 126 тисяч військових – ця цифра “перевищує чисельність збройних сил деяких незалежних держав”.
“Лише під час битви за Соледар у Донецькій області російська федерація втратила більше військ, ніж за дві війни в Чечні”, – заявила заступниця очільника української місії при ОБСЄ.
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