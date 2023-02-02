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  • росія втратила у Соледарі більше військових, аніж у двох чеченських війнах
Ольга Романова
редактор
09:54, Сьогодні
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росія втратила у Соледарі більше військових, аніж у двох чеченських війнах

росія втратила у Соледарі більше військових, аніж у двох чеченських війнах

В боях за Соледар Росія втратила більше військових, ніж у двох війнах у Чечні. Про це заявила заступниця постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Наталія Костенко під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ.

Пише Укрінформ.

За словами Костенко, ситуація по всій лінії фронту демонструє, що навіть за переваги в кількості живої сили, артилерії та авіації російські війська не можуть досягти поставлених цілей і продовжують зазнавати великих втрат. 

Вона нагадала, що російська армія втратила в Україні вже понад 126 тисяч військових – ця цифра “перевищує чисельність збройних сил деяких незалежних держав”.

“Лише під час битви за Соледар у Донецькій області російська федерація втратила більше військ, ніж за дві війни в Чечні”, – заявила заступниця очільника української місії при ОБСЄ.

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#Соледар #окупанти #ЗСУ #втрати
Ольга Романова
редактор
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