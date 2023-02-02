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Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 129 тисяч окупантів

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 610 російських окупантів. Загалом росія вже втратила в Україні близько 129 030 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 129030 (+610) осіб ліквідовано;

танків - 3211 (+2);

бойових броньованих машин - 6382 (+0);

артилерійських систем - 2212 (+5);

РСЗВ - 458 (+0);

засоби ППО - 222 (+1);

літаків - 293 (+0);

гелікоптерів - 284 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1951 (+0);

крилаті ракети - 796 (+0);

кораблі / катери - 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 5064 (+3);

спеціальна техніка - 200 (+0). Дані уточнюються.

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