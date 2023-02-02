Бійці Нацгвардії знищили ворожий танк та БМП окупантів на Донеччині, - ВІДЕО

Бійці загону спеціального призначення Національної гвардії України щоденно стримують ворога на Донеччині.

Два постріли і два влучання у цілі ворога. Усього за одну хвилину спецпризначенці Нацгвардії знищили один ворожий танк та БМП, інформує пресслужба НГУ.

Бої тривають тут безперервно. Техніка ворога активно здійснює рух. Бійці спеціального призначення Омега Нацгвардії України знаходяться «на нулі» 24/7. Попри усе їм вдається стримувати ворога та завдавати їм постійних ударів.