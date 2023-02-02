  • Головна
  • Бійці Нацгвардії знищили ворожий танк та БМП окупантів на Донеччині, - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
10:54, Сьогодні

Бійці Нацгвардії знищили ворожий танк та БМП окупантів на Донеччині, - ВІДЕО

Бійці Нацгвардії знищили ворожий танк та БМП окупантів на Донеччині, - ВІДЕО

Бійці загону спеціального призначення Національної гвардії України щоденно стримують ворога на Донеччині. 

Два постріли і два влучання у цілі ворога. Усього за одну хвилину спецпризначенці Нацгвардії знищили один ворожий танк та БМП, інформує пресслужба НГУ.

Бої тривають тут безперервно. Техніка ворога активно здійснює рух. Бійці спеціального призначення Омега Нацгвардії України знаходяться «на нулі» 24/7. Попри усе їм вдається стримувати ворога та завдавати їм постійних ударів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #Нацгвардія #окупанти #танк #БМП
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Останні новини
Спецтема
Війна за незалежніть
Всі матеріали тут
Підприємства Донецка
Стероид Шоп (steroidsshop-ua): Купить стероиды и анаболики || Отзывы о магазине Стероид Шоп
+38 (093) 243-31-86
Магазин стероидов Hulkshop
+380(66)126-76-26, +380(67)126-76-26
Кадрове агентство LEADER-LTD / ЛІДЕР-ЛТД, підбір персоналу, робота за кордоном, візова підтримка
+380(96)119-00-10, +380(66)245-90-09
Объявления Донецка - OBYAVA.ua
СПЕЦМЕДТРАНС перевозка больных по городу и Украине
+380(73)009-41-40, +380(99)009-41-40
Додати підприємство
Оголошення
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроект", "Політичні новини", "Прес-реліз", "PR", "Офіційно" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту