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  • Резніков: росія гтоує новий наступ до річниці війни на Донбасі або на півдні
Ольга Романова
редактор
11:35, Сьогодні
Надійне джерело

Резніков: росія гтоує новий наступ до річниці війни на Донбасі або на півдні

Резніков: росія гтоує новий наступ до річниці війни на Донбасі або на півдні

Росія планує великий наступ до 24 лютого – річниці повномасштабного вторгнення.

Таку заяву український міністр оборони Олексій Резніков зробив в ефірі французького телебачення, пише The Guardian

Міністр попередив, що рф залучає велику кількість мобілізованих військ. Справжня кількість контингенту може сягати 500 000 осіб. 

"Офіційно озвучували 300 000 (мобілізованих – Ред.), але коли ми бачимо війська на кордонах, то, за нашими оцінками, це значно більше", – сказав Олексій Резніков. 

За його словами, росіяни можуть піти в наступ на двох напрямках: на сході та на півдні України. Враховуючи одержимість символізмом, не виключається, що атаки припадуть приблизно на 24 лютого. 

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#Резніков #окупанти #наступ #Донбас
Ольга Романова
редактор
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