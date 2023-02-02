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Резніков: росія гтоує новий наступ до річниці війни на Донбасі або на півдні
Росія планує великий наступ до 24 лютого – річниці повномасштабного вторгнення.
Таку заяву український міністр оборони Олексій Резніков зробив в ефірі французького телебачення, пише The Guardian.
Міністр попередив, що рф залучає велику кількість мобілізованих військ. Справжня кількість контингенту може сягати 500 000 осіб.
"Офіційно озвучували 300 000 (мобілізованих – Ред.), але коли ми бачимо війська на кордонах, то, за нашими оцінками, це значно більше", – сказав Олексій Резніков.
За його словами, росіяни можуть піти в наступ на двох напрямках: на сході та на півдні України. Враховуючи одержимість символізмом, не виключається, що атаки припадуть приблизно на 24 лютого.
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