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Ольга Романова
редактор
11:56, Сьогодні

путін наказав до березня захопити Донеччину та Луганщину

путін наказав до березня захопити Донеччину та Луганщину

Президент росії володимир путін наказав до березня захопити території Донецької та Луганської областей України.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк повідомив у коментарі Kyiv Post, пише Lb.ua.

Він заявив, що є ознаки того, що росія готується до нової спроби масованого наступу та захоплення сходу країни.

"Ми спостерігаємо, що російсько-окупаційні війська передислоковують на схід додаткові штурмові групи, підрозділи, озброєння та військову техніку. За даними воєнної розвідки України, путін віддав наказ до березня захопити території Донецької та Луганської областей", – зазначив Черняк.

Також він зазначив, що Росія використовує територію Білорусі для підготовки мобілізованих солдатів та не має достатніх сил і засобів, щоб розпочати найближчими тижнями масований наступ на Україну з цього напрямку.

"Станом на сьогодні сформованих ударних груп немає. Немає загрози залучення Білорусі до повномасштабного вторгнення на боці Росії проти України, але це також, безумовно, ризики, які ми повинні враховувати", - заявив представник воєнної розвідки України.

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#Донеччина #Луганщина #путін #окупанти
Ольга Романова
редактор
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