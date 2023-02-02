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Студент Харківського університету ім. Сковороди загинув в бою під Соледаром
21-річний студент Харківського університету ім. Сковороди Кирило Баєв загинув під час виконання бойового завдання в районі Соледара.
Про це повідомили у Харківському педагогічному університеті ім. Сковороди 31 січня.
Кирило навчався на факультеті фізичного виховання і спорту. Цьогоріч мав писати бакалаврську дипломну роботу.
"Кирило залишиться в нашій пам'яті як щирий та відкритий хлопець, з незламним характером, силою волі, мужністю, невичерпною енергією та активною громадянською позицією", — йдеться у повідомленні.
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