Студент Харківського університету ім. Сковороди загинув в бою під Соледаром

21-річний студент Харківського університету ім. Сковороди Кирило Баєв загинув під час виконання бойового завдання в районі Соледара.

Про це повідомили у Харківському педагогічному університеті ім. Сковороди 31 січня.

Кирило навчався на факультеті фізичного виховання і спорту. Цьогоріч мав писати бакалаврську дипломну роботу.

"Кирило залишиться в нашій пам'яті як щирий та відкритий хлопець, з незламним характером, силою волі, мужністю, невичерпною енергією та активною громадянською позицією", — йдеться у повідомленні.