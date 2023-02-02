На Донеччині прикордонники знищили ударний безпілотник окупантів

Прикордонні підрозділи у складі Сил оборони України на східному фронті виконують бойові завдання з відсічі та стримування російської збройної агресії.

Учора, в одному із районів оборони на Донеччині прикордонники виявили політ ворожого безпілотника. Квадрокоптер загарбників намагався стабілізуватись й здійснити скид боєприпасів, інформує Державна Прикордонна служба України.

Спробу бомбардувати позиції зупинили наші оборонці, розстрілявши повітряну ціль зі стрілецької зброї. Дрон окупантів вибухнув у повітрі.