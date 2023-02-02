  • Головна
  • На Донеччині прикордонники знищили ударний безпілотник окупантів
Ольга Романова
редактор
12:56, Сьогодні
Надійне джерело

На Донеччині прикордонники знищили ударний безпілотник окупантів

На Донеччині прикордонники знищили ударний безпілотник окупантів

Прикордонні підрозділи у складі Сил оборони України на східному фронті виконують бойові завдання з відсічі та стримування російської збройної агресії.

Учора, в одному із районів оборони на Донеччині прикордонники виявили політ ворожого безпілотника. Квадрокоптер загарбників намагався стабілізуватись й здійснити скид боєприпасів, інформує Державна Прикордонна служба України.

Спробу бомбардувати позиції зупинили наші оборонці, розстрілявши повітряну ціль зі стрілецької зброї. Дрон окупантів вибухнув у повітрі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #ЗСУ #окупанти #прикордонники #дрон
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Спецтема
Війна за незалежніть
Всі матеріали тут
Підприємства Донецка
Магазин стероидов Hulkshop
+380(66)126-76-26, +380(67)126-76-26
Объявления Донецка - OBYAVA.ua
СПЕЦМЕДТРАНС перевозка больных по городу и Украине
+380(73)009-41-40, +380(99)009-41-40
Кадрове агентство LEADER-LTD / ЛІДЕР-ЛТД, підбір персоналу, робота за кордоном, візова підтримка
+380(96)119-00-10, +380(66)245-90-09
Стероид Шоп (steroidsshop-ua): Купить стероиды и анаболики || Отзывы о магазине Стероид Шоп
+38 (093) 243-31-86
Додати підприємство
Оголошення
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроект", "Політичні новини", "Прес-реліз", "PR", "Офіційно" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту