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На Донеччині прикордонники знищили ударний безпілотник окупантів
Прикордонні підрозділи у складі Сил оборони України на східному фронті виконують бойові завдання з відсічі та стримування російської збройної агресії.
Учора, в одному із районів оборони на Донеччині прикордонники виявили політ ворожого безпілотника. Квадрокоптер загарбників намагався стабілізуватись й здійснити скид боєприпасів, інформує Державна Прикордонна служба України.
Спробу бомбардувати позиції зупинили наші оборонці, розстрілявши повітряну ціль зі стрілецької зброї. Дрон окупантів вибухнув у повітрі.
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