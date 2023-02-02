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  • росія відправила на Донеччину СОБР для придушення бунтів серед військових
Ольга Романова
редактор
13:24, Сьогодні
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росія відправила на Донеччину СОБР для придушення бунтів серед військових

росія відправила на Донеччину СОБР для придушення бунтів серед військових

На Донеччину прибув російський підрозділ СОБР придушувати бунти серед російських військових.

Про це повідомляє Укрінформ. 

“На Донецькому напрямку стало відомо, що з російського боку під’їхав підрозділ СОБР. Це пов’язано не зі штурмовими діями, а з поганим психологічним станом військ. Цей підрозділ прибув, щоб придушувати бунти”, - повідомив в ефірі телемарафону речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

Крім того, за словами речника, на цьому напрямку воює і 155-а бригада морської піхоти РФ, яка перебуває у складі тихоокеанського флоту.

“Нещодавно в районі Вугледара морські піхотинці спробували штурмувати наші позиції, але зазнали невдачі. Після цього 10 чоловік з цього підрозділу здалися у полон”, - розповів Дмитрашківський.

Він нагадав, що представники 155-ї бригади морської піхоти навесні відзначилися жорстокістю і мародерством у Бучі та Ірпені. Після цього президент Росії присвоїв бригаді звання “гвардійської”. Однак, як зауважив Дмитрашківський, після цього вказана бригада вже тричі відновлювалася.

“Ця бригада вдруге засвітилася на Донецькому напрямку, вона була фактично розбита. Люди, яких набрали, на сьогодні не зовсім компетентні, що таке морська піхота, її призначення, тому вирішили здатися. Напевно, не все гаразд з керівництвом, забезпеченням і озброєнням”, - припустив речник.

Він також поінформував, що ситуація на Східному напрямку залишається складною: “Сьогодні за ніч ворог 95 разів обстріляв наші позиції на Донецькому напрямку. Відбулося 13 бойових зіткнень, усі вони були в районі Мар’їнки. Ворог відступив”.

За словами Дмитрашківського, українські розвідники спостерігають за переміщенням підрозділів ворога, але поки не впевнені у напрямку, з якого відбудеться атака.

“Ворог підтягувався на Запорізький напрямок, але, швидше за все, штурмові дії будуть в іншому боці”, - наголосив Дмитрашківський.

Він зазначив, що українська розвідка знає про всі переміщення ворога.

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#Донеччина #окупанти #СОБР
Ольга Романова
редактор
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