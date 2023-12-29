Зеленський відвідав позиції ЗСУ в Авдіївці, - ВІДЕО

Президент Володимир Зеленський відвідав позиції ЗСУ в Авдіївці позиції 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Про це Зеленський повідомив у відео, яке оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук.

«Одна з найскладніших ділянок фронту.

Подякував воїнам особисто. Обговорили з командиром оборонну ситуацію, основні потреби. Відзначив найкращих воїнів державними нагородами та вручив «Золоту Зірку» Героя України молодшому сержанту Ігорю Тимощуку.

Дякую всім, хто на передовій, за службу, за цей рік, який уся країна вистояла завдяки саме таким воїнам. Тим, хто захищає нашу державу попри все. Тим, хто щодня дає бойовий результат», - повідомив Зеленський.





