Надійне джерело

За добу захисники України знищили 750 російських окупантів

Впродовж доби Сили оборони знищили ще +750 російських солдатів та 16 ворожих танків. Втрати ворога сягають 358 270 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.12.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 358270 (+750) осіб / persons,

танків ‒ 5969 (+16) од,

бойових броньованих машин ‒ 11053 (+20) од,

артилерійських систем – 8434 (+17) од,

РСЗВ – 939 (+1) од,

засоби ППО ‒ 621 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6554 (+15),

крилаті ракети ‒ 1708 (+88),

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11244 (+29) од,

спеціальна техніка ‒ 1260 (+6) Дані уточнюються.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Роман Лазоренко Головний редактор сайту