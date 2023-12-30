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  • За добу захисники України знищили 750 російських окупантів
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
11:03, 30 грудня 2023 р.
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За добу захисники України знищили 750 російських окупантів

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За добу захисники України знищили 750 російських окупантів

Впродовж доби Сили оборони знищили ще +750 російських солдатів та 16 ворожих танків. Втрати ворога сягають 358 270 осіб.

 Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 358270 (+750) осіб / persons,
  • танків ‒ 5969 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11053 (+20) од,
  • артилерійських систем – 8434 (+17) од,
  • РСЗВ – 939 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 621 (+1) од,
  • літаків – 329 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6554 (+15),
  • крилаті ракети ‒ 1708 (+88),
  • кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11244 (+29) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1260 (+6)

Дані уточнюються.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
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