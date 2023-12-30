"Російські традиції" родом з Китаю, або Розвиток рф потім, після, якщо доживете

Широко розпіарене і таке бажане для російської влади, та й пересічних споживачів теж, слово "імпортозаміщення", на ділі виявляється простою фікцією.

До банального переклеювання шильдиків і перепакування, нібито "виробленого в Росії товару", росіяни вже давно звикли. Такі випадки трапляються часто-густо. У листопаді 2023 року в Санкт-Петербурзі було затримано директора компанії, яка виробляла і продавала під виглядом "вітчизняної" продукцію з Китаю. Зокрема, компанія виробляла і продавала під маркою "Русские традиции" дитячі іграшки, виготовлені в Китаї, пише у своєму блозі на "Обозреватель" політолог Юрій Федоренко.

У жовтні 2023 року в Москві затримали директора компанії, яка виробляла і продавала під виглядом "вітчизняної" продукцію з Туреччини. Зокрема, компанія виробляла і продавала під маркою "Російське взуття" туфлі, виготовлені в Туреччині.

А "вітчизняні" російські автомобілі? Взагалі окрема тема для обговорення! Але у всіх цих прикладах ознаки обману, як то кажуть, "на лице". А ось у виробництві високотехнологічних товарів викрити підробку набагато складніше.

У грудні 2023 року росспоживнагляд виявив, що російські виробники побутової техніки використовували імпортні комплектуючі, незважаючи на те, що їхня продукція маркувалася як вироблена в росії. Зокрема, в холодильниках "Атлант" були імпортні компресори, а в пральних машинах "Стінол" - імпортні двигуни. Компанія "М.Відео-Ельдорадо" збирає в росії ноутбуки, смартфони, телевізори та іншу електроніку з комплектуючих, вироблених у Китаї, Тайвані, Південній Кореї та інших країнах. Компанія "Яндекс" виробляє смартфони "Яндекс.Телефон" з комплектуючих, вироблених у Китаї...

Російські ЗМІ рясніють новинами про те, що "Уряд виділяє 210 млрд рублів на підтримку російської мікроелектроніки в 2024 році", "Уряд пом'якшить вимоги для виробників електроніки в Росії", "70% через 7 років. Затверджено цілі щодо імпортозаміщення в електроніці", "Росія витратить 9 млрд рублів на створення технологій виробництва мікрочіпів". Але…

У Санкт-Петербурзі вранці 14 червня відбувся запуск комплексного виробництва телеком-обладнання НВО "Російські телекомунікаційні технології" (спільне підприємство ПАТ "Ростелеком", ГК "Авангард" і ГК "Кьютек"). Як спочатку заявляли представники СП, виробництво організували в рамках програми імпортозаміщення у сфері телекомунікацій і зв'язку. Однак у реальності все виявилося інакше - зарубіжні технології досі відіграють значну роль у сфері телекомунікацій. У "російській" виробничій лінії немає нічого російського. Компоненти свого часу поставили з Німеччини, Японії, Китаю, Південної Кореї та навіть Малайзії. Таким чином, виробляти "російську" "скрепну" продукцію будуть на імпортних верстатах. Чи довго? Та й узагалі, чи вироблятимуть? Чи знову все буде, як у випадку з моніторами компанії LightCom?

Виробником матриці цього монітора є китайська фірма BOE, яка відома не тільки на внутрішньому ринку, а й на світовому. Вона посідає перше місце за обсягами виробництва в Китаї, а також друге у світі. Як керуючий мікроконтролер у виробі було заявлено російську мікросхему K1986BE92QI від компанії Міландр. Такий чіп від "Міландра" на платі дійсно є, але в роботі пристрою він не бере участі, все навантаження виконує чіп RTD2525AR тайванської Realtek, прихований за радіатором, а російський чіп тільки подає живлення. Ба більше, після випаювання цього російського чіпа з плати, монітор увімкнувся і продовжив працювати як ні в чому не бувало.

Зате завдяки такій фальсифікації, монітори компанії набирають по 140 балів локалізації за критеріями Мінпромторгу і визнані "вітчизняними", що дає їм пріоритет на держзакупівлях. "Вітчизняний")))) Китайська матриця на Тайванському процесорі...

Фантазії кремля щодо "імпортозаміщення" істотно зіпсувало звернення російських виробників телеком-обладнання до Мінпромторгу з проханням пом'якшити критерії імпортозаміщення, які необхідні для визнання техніки "вітчизняною". Вони стверджують, що пропоновані відомством вимоги в поточних умовах виглядають нездійсненними. У росії на сьогодні не виробляється електронно-компонентна база для телеком-обладнання. До останнього часу таких розробок не проводили, тому що внутрішній ринок занадто малий для окупності проекту, а на зовнішньому ринку конкурувати зі світовими лідерами неможливо. Для освоєння виробництва потрібні велчезні держінвестиції і гарантія попиту хоча б усередині країни. Але... це нереально.

Про які великі держінвестиції може йтися? Які наукові розробки та дослідження? Для путіна і Ко є тільки "війна". Розвиток Росії? Все потім, після, якщо доживете... Набагато простіше і дешевше промивати мізки населенню казками про ресурсну "самодостатність" і "обраність". Ну, а те, що "російські традиції" родом із Китаю, так ніхто й не говорив, що буде легко...